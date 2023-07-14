26 وحدة و5 مستشفيات..تعرف على أعمال الإنشاءات والتطوير بالمنشآت الصحية فى المنيا

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد مستمرة لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة المنيا، وذلك فى مستشفى مطاى بتكلفة 303.9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 43% ومستشفى بنى مزار المركزى بتكلفة 376.2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ50 %، بالإضافة إلى استمرار أعمال الإحلال والإنشاء الجديد ضمن حياة كريمة فى مستشفى العدوة بتكلفة 392.6 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 76 % واستمرار أعمال الإنشاء لمستشفى مغاغة والتى ستخدم 640 ألفا و963 نسمة بنسبة تنفيذ 27% ومستشفى أبو قرقاص والتى ستخدم 648 ألفا و642 نسمة بنسبة تنفيذ 31%.

وأشارت الدكتورة مروة محمد إسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بالمنيا إلى أنه تم استلام 26 وحدة صحية وذلك بعد الانتهاء من رفع كفاءتها 5 وحدات صحية بقرى مركز ديرمواس ( أبو خلقة - الوجاك - تل بنى عمران - جزيرة تل عمران - نزلة محمود و9 وحدات بقرى مركز العدوة (الباجور – الساوى _ بنى وركان – قصر الرقيب- زاوية برمشا - منشأة حلفا- نزلة رمضان – الاقدام 5 –النصر 6 ) و3 وحدات بقرى مركز ملوى ( نجع مركب – نزلة تنده – شرموخ)، و9 وحدات بقرى مركز أبو قرقاص ( ابيوها - السحالة- النويرات – الديابة – الفقاعى - زاوية حاتم - نزلة أسمنت – جوارجى - نزلة جريس ) وجارى استمرار اعمال التطوير لباقى الوحدات.