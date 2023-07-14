10 صور.. موسم حصاد المانجو بمزارع جنوب وغرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

يرصد "اليوم السابع" العمل اليومى فى موسم حصاد المانجو بمزارع الأقصر، حيث تعتبر أشهر أنواع المانجو التى تزرع فى الأقصر " البلدى والتيمور والسكرية والهندى والعويس والصديقة والزبدية"، والتى تعد من أشهر أنواع الفاكهة الأقرب لقلوب الجميع فى فصل الصيف وهى "المانجو" الساحرة الخضراء من الخارج والصفراء المميزة من الداخل، والتى يلهث الجميع لشراء كميات منها مع دخول موسمها فى قلب الطقس الحار، إما للأكل أو العصير لترطب القلوب مع حرارة الجو التى ارتفعت هذا العام، فالمانجو من الفواكه المميزة لفصل الصيف والتى تزرع بكثافة فى محافظة الأقصر.

ومن جانبه يقول محمود عبد الجواد مزارع بغرب الأقصر، إنه تضم مزارع جنوب الأقصر أصناف مانجو مختلفة، والتى يتم جمعها من الأشجار وتجهيزها فى كراتين مخصصة للنقل والسفر إلى سوق العبور، حيث أن الأسعار تضم هذا العام مع بداية الموسم العويسى 27 جنيها للكيلو، والصديقة 18 جنيه، والزبدة 17 جنيهاً، والجلك 15 جنيه والسكرى 20 جنيه والنعومى 40 جنيه، والكينت 25 جنيه والتومى 25 جنيه والياسمينا 25 جنيه، وهى أشهر أنواع المانجو فى مزارع الجنوب فى الأقصر وأسوان وقنا، موضحاً أن الأصناف الأشهر والأكثر إقبالاً على الشراء من الأهالى هى الزبدية والعويسى والصديقة والسكرى.

ويضيف محمود عبد الجواد لـ"اليوم السابع"، أن جزيرة أرمنت الحيط غرب الأقصر تعتبر أكبر مزارع للمانجو حيث يتم داخلها زراعة أكثر من 250 مانجا بمختلف الأصناف، والتى يتم ريها مباشرة من مياه نهر النيل بعكس باقى المزارع التى يتم الرى فيها من الترع وغيرها من المياه، موضحاً أن جزيرة أرمنت الحيط تعتبر من أخصب الأراضى فى قلب محافظة الأقصر، وتتمتع بكميات كبيرة من المحصول كل عام، مؤكداً على أن إنتاجية الفدان الواحد فى الطقس الطبيعى تكون من طن لـ20 طن للفدان الواحد، وهذا العام أفضل من العام الماضى والإنتاجية فى تحسن كبير حيث يظهر ذلك على الأشجار المختلفة فى المزارع، موضحاً أنه بعد الحصاد فى مطلع الشهر المقبل يتم توريد كميات المانجا من مزارع جزيرة أرمنت الحيط تباع فى سوق العبور وهى التى تتحمل السفر، ولكن أنواع آخرى تطيب مبكراً يتم بيعها فى الشوادر بالأقصر ومنها شادر الحبيل.