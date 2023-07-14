مصرع شاب فى حادث بدراجته النارية فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

لقى شاب مصرعة ، وذلك بعدما انحرف مقود القيادة بيده اثناء قيادته موتوسيكل وتسبب في إصابتة بنزيف في المخ وكسر بعظام الصدر .

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا ، من مستشفى المنصورة الدولى بوصول " سعد إبراهيم محمد عبد الرحمن"، 22 عامًا ، مقيم قرية ميت عنتر - دائرة المركز ، مُصاباً بنزيف بالمخ وكسر بعظام الصدر، بادعاء حادث طريق وتوفى عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص وسؤال والده ، 50 عامًا، عامل خدمات بشركة كهرباء طلخا، ومقيم بذات القرية، قرر أنه حال قيادة نجله دراجته النارية بدون لوحات معدنية على الطريق الفرعى ميت عنتر / طلخا أمام مصنع السماد دائرة المركز ، اختل مقود القيادة بيده، مما أدى إلى انحرافه واصطدامه ببلدور الطريق وحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات التي لحقت به ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.



