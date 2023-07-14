اليوم السابع
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الجمعة، 14 يوليو 2023 08:57 م
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مصرع شاب بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا

الجمعة، 14 يوليو 2023 08:46 م
مصرع شاب بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا جثة- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا، من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.
 
 
وتبين مصطفي.ف، 21 عاما، لقى مصرعه في ظروف غامضة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا،  وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة المستشفي. 
 
 
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 

 


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