مشرفين وعمال تعبئة.. وظائف شاغرة فى مصنع لكربونات الكالسيوم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل مشرفين وعمال تعبئة، للعمل فى أحد مصانع كربونات الكالسيوم بالمنطقة الصناعية ببياض العرب شرق النيل ببنى سويف.

وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل 10 مشرفين تعبئة من الذكور فقط من حاملى المؤهلات العليا السن من 21 إلى 30 سنة .

كما أعلنت مديرية العمل عن توافر 20 فرصة عمل لوظيفة عامل تعبئة من حاملى المؤهلات المتوسطة السن من 21 إلى 30 سنة .

وأكدت مديرية العمل أنه على راغبى العمل التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية.

ونظمت مديرية العمل ببنى سويف ندوة فى مجال المفاوضة الجماعية وقانون العمل والعنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين، بتنظيم من إدارة الرعاية بالمديرية ، وذلك في مصنع " لصناعة الملابس الجاهزة" حول الحقوق والواجبات في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية توعية العاملين بالمنشأت بحقوقهم وواجباتهم بهدف استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج.