مسجل خطر يكشف تفاصيل سقوطه بعد سرقة مشغولات ذهبية من شقة بعين شمس

كتب ـ بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر، تم ضبطه في القاهرة، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بعين شمس، بارتكاب السرقة، وذكر أنه تخصص في سرقة الشقق السكنية، مستغلا غياب المقيمين بها، وكشف عن أسلوبه في سرقة الشقق، حيث ذكر أنه يستخدم مفتاحا مصطنعا في فتح الأبواب.

أضاف المتهم أنه استولى على مشغولات ذهبية من شقة، وباع جزءا منها لأحد الأشخاص، وأرشد عن باقي المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة، وعقب استجوابه والتحقيق معه، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد تعرض شقة سكنية بمنطقة عين شمس، للسرقة على يد مجهول، استولى على مشغولات ذهبية منها.

بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى أن مسجل خطر، وراء سرقة الشقة، بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، وأضاف ببيع بعض المشغولات الذهبية لعميله "حسن النية" مقابل مبلغ مالي، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات بيع المشغولات الذهبية ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.