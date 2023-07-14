ما الفرق بين أعراض الإجهاد الحراري وضربة الشمس؟.. أيهما الأكثر خطورة

كتبت فاطمة خليل

الفرق بين ضربة الشمس أو الإنهاك الحراري؟ خلال الطقس الحار، يمكن أن تجعل درجات الحرارة المرتفعة من الصعب إبقاء الجسم في درجة حرارة 37 درجة مئوية، ورغم أن الإرهاق الحراري ليس خطيرًا في العادة، طالما يمكنك تبريد جسمك، لكن ضربة الشمس حالة طبية طارئة. فى هذا التقرير نتعرف على الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، بحسب موقع bbc. يحدث الإرهاق الحراري عندما يصبح جسمك ساخنًا جدًا ويكافح من أجل التنظيم أو التأقلم. يمكن أن يؤثر على أي شخص، بما في ذلك الأشخاص الأصحاء - خاصة إذا كانوا يمارسون تمارين شاقة في درجات حرارة عالية يمكن أن تظهر بسرعة، على مدار دقائق، أو تدريجيًا، على مدار ساعات.

الأعراض التي ستشعر بها هي طريقة جسمك لتحذيرك من ضرورة ترطيب الجسم بسرعة.

من العلامات الواضحة التعرق المفرط ، وكذلك الشعور بالحر الشديد وعدم الراحة معه. تشمل الأعراض الأخرى: صداع

الدوخة والارتباك

فقدان الشهية والشعور بالغثيان

تقلصات في الذراعين والساقين والمعدة

سرعة التنفس أو النبض

درجة حرارة 38 درجة مئوية أو أعلى

الشعور بالعطش الشديد

قد يصاب الأطفال الصغار ، الذين قد لا يتمكنون من إخبارك بما يشعرون به ، بالنعاس.

العلامات التي يجب مراقبتها والعمل بسرعة: يمكن أن يتحول الإرهاق الحراري إلى ضربة شمس ، وهي حالة طارئة. هذا يعني أن جسمك لم يعد قادرًا على التحكم في الحرارة وأن درجة الحرارة الأساسية ترتفع بشكل كبير. احصل على مساعدة طبية عاجلة.

الشعور بتوعك بعد 30 دقيقة من الراحة في مكان بارد وشرب الكثير من الماء

عدم التعرق حتى مع الشعور بالحر الشديد

درجة حرارة 40 درجة مئوية أو أعلى

تنفس سريع أو ضيق في التنفس

يشعر بالارتباك

نوبة (نوبة)

فقدان الوعي

لا تستجيب

كبار السن والرضع ، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية طويلة الأمد ، معرضون للخطر بشكل خاص.

لا تتطور قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته بشكل كامل عند الشباب ويمكن أن تنخفض بسبب المرض أو الأدوية أو عوامل أخرى لدى كبار السن. قد تؤدي زيادة الوزن أو السمنة أيضًا إلى صعوبة عملية التهدئة.



ما يجب القيام به

إذا كان شخص ما يعاني من الإنهاك الحراري:

اجعلهم يرتاحون في مكان بارد - مثل غرفة بها مكيف هواء أو في مكان ما في الظل

قم بإزالة أي ملابس غير ضرورية لكشف أكبر قدر ممكن من بشرتهم

قم بتبريد بشرتهم - استخدم كل ما هو متاح لديك ، اسفنجة أو قطعة قماش مبللة باردة ، رش الماء ، كمادات باردة حول الرقبة والإبطين ، أو لفها بملاءة باردة مبللة

تهوية بشرتهم وهي رطبة - سيساعد ذلك الماء على التبخر ، مما يساعد بشرتهم على أن تبرد

حملهم على شرب الماء أو مشروبات معالجة الجفاف جيدة أيضًا

ابق معهم حتى يصبحوا أفضل.

يجب أن يبدأوا في التهدئة والشعور بالتحسن في غضون 30 دقيقة. إذا كان لديك أي شك ، فاطلب المساعدة