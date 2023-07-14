ما أشهر أنواع الألحان القبطية المستخدمة بالكنيسة حاليا؟

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر الألحان القبطية تراث تسبيحى حفظته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدى أكثر من ألفيّ عام، والتى انتقلت إلينا عبر القرون السابقة.

وأوجدت الكنيسة القبطية من أجل هذا المُرَتلين، وهم -فى كثير من الأحيان- ما يكونوا من مكفوفى البصر لقدرة ذاكرتهم على اختزان هذا القدر الكبير من الألحان الذي يصل عددها إلى حوالى 575 لحنًا.

وعندما قام الباحثون بدراسة الألحان القبطية على أُسُس عِلمية ظهرت قواعدها الموسيقية من حيث الأوزان والضروب والمقامات والقفلات الموسيقية والتكوين السليم المتوازن للجملة الموسيقية.

ويعتبر من أبرز أنواع الألحان القبطية

(1) اللحن الكيهكي: يستخدم خلال شهر كيهك فقط حتى البرامون، فالبرامون طقس سنوي.

(2) اللحن الفرايحي: يقال في الأعياد السيدية والخمسين ومن النيروز وحتى الصليب ومن عيد الميلاد إلى عيد الختان.

(3) اللحن الصيامي: يقال في صوم يونان، و الصوم الكبير حتى جمعة ختام الصوم، أما سبت لعازر فطقسه سنوي واللحن الصيامي أيام السبت والأحد يختلف عن اللحن الصيامى فى باقي أيام الأسبوع من الاثنين للجمعة.

(4) اللحن الشعانينى ويقال ذلك فى أحد الشعانين (أحد السعف) وعيدى الصليب وكذلك تماجيد القديسين، والأكاليل.

(5) اللحن الحزايني، الأدريبي: يقال فى أسبوع الآلام فقط أو "البصخة المقدسة"

(6) اللحن السنوى: يقال في باقي أيام السنة العادية.

جدير بالذكر أن بعض الألحان القبطية مثل "جولجوثا "، "إبؤرو" و "بيك إثرونوس" لها جذور فرعونية ترجع إلى آلاف السنين.