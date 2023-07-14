اليوم السابع
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الجمعة، 14 يوليو 2023 08:29 ص
أكرم القصاص
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ليبيا.. إنتاج حقل الشرارة النفطى يتناقص تدريجيا وسيتوقف كليا الجمعة

الجمعة، 14 يوليو 2023 08:00 ص
ليبيا.. إنتاج حقل الشرارة النفطى يتناقص تدريجيا وسيتوقف كليا الجمعة حقل نفط - أرشيفية
وكالات

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قال مهندسان في حقل الشرارة النفطي في ليبيا لوسائل إعلامية، الخميس، إن الإنتاج بالحقل يتناقص تدريجياً وفي طريقه للتوقف تماما بحلول، الجمعة. وأضافا أن الحقل لم يدخله محتجون حتى الآن.

وكان حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يومياً، هدفاً دائماً للمحتجين المحليين لأسباب ومطالبات سياسية متعددة.

ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب شرق ليبيا، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس للعمليات النفطية مع شركتي ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية.


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