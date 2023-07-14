لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على كليات جامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

جامعة سوهاج هي جامعة حكومية مصرية تضم كليات عملية ونظرية وتستقبل خريجي الثانوية العامة 2021، بجميع الشعب العلمي علوم، وعلمي رياضة، وشعبة الأدبي، في جميع مراحل تنسيق الكليات 2021، وبدأ أول مركز للتعليم الجامعي بكلية التربية عام 1971، وفي عام 1975م، تم إنشاء كليتي الآداب والعلوم، ثم تحول هذا المركز إلي فرع لجامعة أسيوط في سوهاج.

وفي عام 2015 تم تأسيس كلية الألسن، ثم أنشئت كلية الآثار عام 2015م، وفي 4 يوليو 2019 حصلت جامعة سوهاج على موافقة لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية والمجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ابتداء من العام الجامعي 2020/2019، ثم أنشئت كلية التربية النوعية بقرار رقم 1148 لسنة 2020، ليصبح عدد كليات الجامعة 17 كلية، بالإضافة إلى المعهد الفني للتمريض.

اليوم السابع يقدم لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور تعريف بجامعة سوهاج والكليات الموجودة بالحرم القديم للجامعة والحرم الجديد للجامعة بمدينة سوهاج الجديدة

أولا الكليات بالحرم القديم ومقره مدينة ناصر بسوهاج

1 – كلية العلوم https://sci.sohag-univ.edu.eg/main/

2 - كلية الطب https://med.sohag-univ.edu.eg/main/

3 – كلية التمريض https://nur.sohag-univ.edu.eg/main/

4 – كلية الصيدلة https://ph.sohag-univ.edu.eg/main/

5 – كلية التربية النوعية https://facse.sohag-univ.edu.eg/main/

6 – المعهد الغنى للتمريض. http://inurs.sohag-univ.edu.eg/

ثانيا كليات الحرم الجامعى الجديد لجامعة سوهاج الجديدة بالكوامل

1 – طلية التربية https://edu.sohag-univ.edu.eg/main/

2 – كلية التجارة https://com.sohag-univ.edu.eg/main/

3 – كللية الاداب https://art.sohag-univ.edu.eg/main/

4 – كلية الزراعة https://agri.sohag-univ.edu.eg/main/

5 – كلية الطب البيطرى https://vet.sohag-univ.edu.eg/main/

6 - كلية الهندسة https://eng.sohag-univ.edu.eg/main/

7 – كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى https://ind.sohag-univ.edu.eg/main/

8 – كلية الترية الرياضية https://fci.sohag-univ.edu.eg/main/

9 – كلية الحقوق https://law.sohag-univ.edu.eg/main/

10 – كلية الألسن https://lang.sohag-univ.edu.eg/main/

11 – كلية الآثار https://arc.sohag-univ.edu.eg/main/