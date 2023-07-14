كوبا تعانى انقطاع التيار الكهربائى وانعدام الماء مع موجة حر شديدة

فاطمة شوقى

يقضى الكوبيون أوقاتا عصيبة مع ارتفاع الحرارة بشكل كبير، مما يجعل الوضع يزداد تعقيدا مع الازمة التي يعيشونها من انقطاع التيار الكهربائى وأزمة نقص المياه، حسبما قال موقع "كوبانوس" الكوبى.

وأشار الموقع إلى أن الانقطاع الكهربائى يحدث بشكل مستمر ويومى وفى أي وقت من اليوم ، وهو ما يؤثر سلبا على حياة الكوبيين، خاصة خلال ساعات الذروة، حيث أنهم أيضا يعانون من موجة حر شديدة.

وسجلت عدة محطات أرصاد جوية عدة درجات حرارة قصوى قياسية وسط الحرارة الشديدة التي ابتليت بها الجزيرة.

وفي حالة المياه ، يتجلى عدم وجودها في العديد من المقاطعات الكوبية التي لم تتلق إجابة على هذا السؤال ويجب عليها أن تحل بوسائلها الخاصة للحصول على بعض الماء الضروري للعيش.

وكان المئات من الكوبيين، خرجوا للاحتجاج على الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد، ورددوا هتافات "الحرية.. الحرية"، و" نريد طعاما" فى بلدة كايمانيرا، وذلك بعد أزمة نقص البنزين خلال الفترة الماضية.

وتعانى كوبا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ 30 عاما مع نقص الغذاء والدواء بالإضافة إلى أزمة نقص البنزين التى شهدتها والتى أدت إلى طوابير طويلة فى الشوارع .

وفي مايو 2022، مع اقتراب فصل الصيف ، اندلعت مظاهرات متفرقة في البلدات الإقليمية بسبب انقطاع التيار الكهربائي اليومي الذي استمر لساعات ، وفي سبتمبر امتدت الاحتجاجات إلى هافانا بعد إعصار إيان الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.