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كأنه ماتش كورة.. أهالي قرية يتجمعون لمشاهدة حلقة لابنهم المتفوق في كوريا

الجمعة، 14 يوليو 2023 10:22 م
كأنه ماتش كورة.. أهالي قرية يتجمعون لمشاهدة حلقة لابنهم المتفوق في كوريا أهالي قرية يتجمعون لمشاهدة حلقة لابنهم المتفوق
قنا صابر سعيد

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تجمع عدد كبير من أهالي قرية القلمينا التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا، وذلك لمشاهدة حلقة على قناة  لبرامج لوغاريتم، لابنهم الدكتور الكومي الذي نبغ وحقق نجاحات في كوريا.
 
وشاهد أهالي القرية وعلى رأسهم عمدة القرية الحلقة بشغف بعد الإعلان عن موعدها وتجمع الأهالي وأسرة الدكتور عماد الكومي.
 
يذكر أن الدكتور عماد الكومي، ولد بقرية القلمينا، التابعة لمركز الوقف، شمالي قنا، في الأول من أغسطس عام 1985، حيث تدرج تعليميا من قريته حتى المرحلة الثانوية، ليلتحق بعدها بكلية العلوم، بجامعة جنوب الوادي، وعُيّن بالجامعة، وثم نقله إلى ديوان وزارة المالية، بناء على طلبه، وعقب ذلك سافر إلى كوريا الجنوبية، وحصل على درجة الماجستير في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من جامعة سول الكورية الجنوبية، وظل في كوريا الجنوبية ليعمل في مجاله، كما أتى إلى مصر ليقدم خبراته عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
 
أهالي قرية يتجمعون لمشاهدة حلقة لابنهم المتفوق (1)
أهالي قرية يتجمعون لمشاهدة حلقة لابنهم المتفوق (1)

أهالي قرية يتجمعون لمشاهدة حلقة لابنهم المتفوق (2)
أهالي قرية يتجمعون لمشاهدة حلقة لابنهم المتفوق (2)

عماد الكومي

حلقة عماد الكومي

أهالي الوقف

محافظة قنا

اخبار قنا



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