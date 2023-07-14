كأنه ماتش كورة.. أهالي قرية يتجمعون لمشاهدة حلقة لابنهم المتفوق في كوريا

وشاهد أهالي القرية وعلى رأسهم عمدة القرية الحلقة بشغف بعد الإعلان عن موعدها وتجمع الأهالي وأسرة الدكتور عماد الكومي.

يذكر أن الدكتور عماد الكومي، ولد بقرية القلمينا، التابعة لمركز الوقف، شمالي قنا، في الأول من أغسطس عام 1985، حيث تدرج تعليميا من قريته حتى المرحلة الثانوية، ليلتحق بعدها بكلية العلوم، بجامعة جنوب الوادي، وعُيّن بالجامعة، وثم نقله إلى ديوان وزارة المالية، بناء على طلبه، وعقب ذلك سافر إلى كوريا الجنوبية، وحصل على درجة الماجستير في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من جامعة سول الكورية الجنوبية، وظل في كوريا الجنوبية ليعمل في مجاله، كما أتى إلى مصر ليقدم خبراته عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.