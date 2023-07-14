اليوم السابع
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غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثانى 2023 فى الجيزة

الجمعة، 14 يوليو 2023 01:00 ص
غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثانى 2023 فى الجيزة امتحانات الدور الثاني
كتبت – مرام محمد

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تنطلق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية صباح غد السبت الموافق 15 يوليو الجاري، حيث يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي والأول والثاني الثانوي  امتحانهم في مادة اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادة اللغة العربية والخط، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادتي العلوم والتربية الدينية.

واستعدت جميع المدارس لاستقبال امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية، من خلال تنفيذ أعمال النظافة والتعقيم والتطهير، وتجهيز قوائم الامتحان؛ لخلق الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتحت باب التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسى 2023/2024، وذلك من خلال الموقع الرسمى للمديرية، على أن يستمر التقديم حتى 31 من شهر يوليو الجاري.


الدور الثاني

امتحانات الدور الثاني

بدء امتحانات الدور الثاني

الجيزة

تعليم الجيزة



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