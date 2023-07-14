أعلنت هيئة الطوارئ الروسية أن طائرة مسيّرة مهاجمة سقطت قرب مبنى سكنى فى منطقة "كورتشاتوف" على بعد كيلومترات قليلة من محطة الطاقة النووية فى مقاطعة كورسك الروسية.
وقال مصدر للهيئة المذكورة لوكالة أنباء "سبوتنيك"اليوم الجمعة:"لقد سقطت طائرة مسيّرة تبعها انفجار قرب مبنى سكني من تسعة طوابق في هذه المنطقة"، مشيرا إلى أن الطائرة المسيّرة لم تصل إلى المحطة ولكنها اقتربت إلى مسافة كيلومترات قليلة.
ومن جانبه، قال حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت:"إن طائرة مسيرة هاجمت المنطقة ولم تتضرر المنشآت الحيوية أثناء الهجوم ولم تقع إصابات"، مشيرا في نفس الوقت إلى تضرر واجهة المبنى السكني وتحطم زجاج الطابق الأول، التي سقطت المسيرة بالقرب منه.
وتعليقا على الحادث، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف أن أعداء بلاده لا يتخلون عن محاولات قصف أراضيها، مؤكدا أن الدفاع الجوي الروسي يعمل بفاعلية ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "من الواضح أن العدو لا يتخلى عن محاولات القصف، ولكن جميع أنظمة الدفاع الجوي لدينا تعمل بكفاءة وتثبت فعاليتها كل مرة، ويتم اتخاذ التدابير المناسبة". وتقع كورتشاتوف على بعد 38 كيلومترا غرب كورسك، ويبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة. وتشتهر المدينة بوجود محطة كورسك للطاقة النووية على أراضيها.
وفى وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف ، أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة على بعد عدة كيلومترات من مدينة فورونيج.
وقال جوسيف -عبر "تلجرام" صباح اليوم الجمعة "أمس، اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث طائرات بدون طيار على بعد كيلومترات قليلة من فورونيج ودمرتها، مؤكدا أنه يتابع الموضوع شخصيا وأنه لا يوجد ضحايا أو إصابات أو أضرار.
وكان سكان فورونيج أبلغوا عن انفجارات ليلية، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق أصواتا ومشاهد يبدو أنها تعود لعمل الدفاعات الجوية.
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