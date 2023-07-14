وقال مصدر للهيئة المذكورة لوكالة أنباء "سبوتنيك"اليوم الجمعة:"لقد سقطت طائرة مسيّرة تبعها انفجار قرب مبنى سكني من تسعة طوابق في هذه المنطقة"، مشيرا إلى أن الطائرة المسيّرة لم تصل إلى المحطة ولكنها اقتربت إلى مسافة كيلومترات قليلة.

ومن جانبه، قال حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت:"إن طائرة مسيرة هاجمت المنطقة ولم تتضرر المنشآت الحيوية أثناء الهجوم ولم تقع إصابات"، مشيرا في نفس الوقت إلى تضرر واجهة المبنى السكني وتحطم زجاج الطابق الأول، التي سقطت المسيرة بالقرب منه.

وتعليقا على الحادث، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف أن أعداء بلاده لا يتخلون عن محاولات قصف أراضيها، مؤكدا أن الدفاع الجوي الروسي يعمل بفاعلية ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "من الواضح أن العدو لا يتخلى عن محاولات القصف، ولكن جميع أنظمة الدفاع الجوي لدينا تعمل بكفاءة وتثبت فعاليتها كل مرة، ويتم اتخاذ التدابير المناسبة". وتقع كورتشاتوف على بعد 38 كيلومترا غرب كورسك، ويبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة. وتشتهر المدينة بوجود محطة كورسك للطاقة النووية على أراضيها.