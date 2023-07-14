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ضبط راكبة بحوزتها 455 شريطا لعقارات مدرجة بجداول المخدرات

الجمعة، 14 يوليو 2023 05:49 م
ضبط راكبة بحوزتها 455 شريطا لعقارات مدرجة بجداول المخدرات مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد مصطفى

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة مصرية تهريب كمية كبيرة من الشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات. 
 
أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من اسطنبول وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة، تم ضبط الراكبة وبحوزتها 455 شريطا لعقاري namadol و suboxon المدرجين بجداول المخدرات.
 
تم الضبط بواسطة كل من شيماء علي مأمور الجمرك والدكتور محمد كامل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 1.
 
أمر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 47 لسنة 2023 ضد الراكبة، وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 1 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكبة للنيابة المختصة.
 
 
 
 
 

مطار القاهرة

أخبار المطار

جمرك الركاب

محاولة تهريب

أقراص مخدرة



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