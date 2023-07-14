صحة الأقصر تستكمل حملة 100 يوم صحة بمدن إسنا والقرنة ومستشفى الحميات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، فعاليات حملة 100 يوم صحة، فى مدن إسنا والقرنة وداخل مستشفى الحميات، والتى يتم تنظيمها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم فحوصات طبية مجانية ودورات وندوات توعوية للسيدات والرجال، ضمن حرص الدولة المصرية على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه وصلت الحملة لمدينة إسنا حيث تم بإشراف الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، تقديم الدكتورة ياسمين السيد صادق مسئولة الحملة، ندوة للأهالى تحدثت خلالها عن أهمية وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل، وتحدثت آيات محمد مسؤولة الإعلام بالإدارة، عن فحص الثدي وقدمت كل الشكر والتقدير لنادي الشباب والرياضة بأصفون وجمعية الخير والبركه بالقرايا، وإشراف من وحده السكان بالأقصر.

ويضيف وكيل صحة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه توجهت الحملة أيضاً لمستشفى الحميات وتم داخلها فحص المواطنين، بجانب تحركها لمدينة القرنة وإدارتها الصحية لتقديم الدعم للأهالى، حيث يتم خلال الحملة تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.

وأوضح الدكتور طاهر أيوب، إنه على مدار الأيام الماضية جابت الحملة مدن وقرى المحافظة عبرعقد ندوات توعية أسرية للمواطنين والسيدات فى شوارع وميادين الأقصر، وذلك عن توافر الوسائل بالعيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة، وعمل توعية عن أهمية الفحص الذاتي للكشف المبكر لسرطان الثدى، وعمل فحص للسيدات بالعيادة بحجرة الكشف، وعمل جذب للمعيدين خلال أجازة العيد بالشوارع، كما قام فريق الحملة بالتوعية الصحية لأبناء المحافظة المتواجدين في كورنيش النيل وساحة ميدان أبو الحجاج ومركز شباب الحبيل بالبياضية ووحدة الضبعية ومكتب صحة البياضية.



جانب من فحص المواطنين ضمن الحملة بالأقصر



فحص مواطن ضمن الحملة بمستشفى الحميات



فريق حملة 100 يوم صحة بمدن إسنا والقرنة ومستشفي الحميات



ندوة بحملة 100 يوم صحة بمدن إسنا والقرنة ومستشفي الحميات



ندوة ضمن حملة 100 يوم صحة بمدن إسنا والقرنة ومستشفي الحميات



وصول حملة 100 يوم صحة لمستشفى الحميات



