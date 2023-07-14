اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سيناتورة أمريكية: أوكرانيا ليست الولاية الأمريكية الـ51 وليست عضوا فى الناتو

الجمعة، 14 يوليو 2023 08:00 ص
سيناتورة أمريكية: أوكرانيا ليست الولاية الأمريكية الـ51 وليست عضوا فى الناتو الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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نددت عضو الكونجرس الأمريكى، مارغوري تايلور جرين، خلال كلمة ألقتها في الكونجرس، بتمويل أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ليست عضوا في حلف "الناتو".

وقالت جرين: "أريد أن أذكر الكونجرس مرة أخرى أن أوكرانيا ليست الولاية 51 في الولايات المتحدة ولا حليفتنا في الناتو".

وشددت على أن المواطنين الأمريكيين يعملون بجد كل يوم ليس لحماية حدود الدول الأخرى، لكنهم يريدون حماية حدودهم. وأدانت تمويل الحروب الخارجية "اللا نهائية" على خلفية المشاكل الأمريكية الداخلية.

وأضافت: "تبني قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي يجب ألا يشمل تمويل الحروب الخارجية التي لا نهاية لها بينما يرقد المحاربون القدامى مشردين في شوارعنا".


الناتو

تايلور جرين

الكونجرس الامريكى

حرب روسيا واوكرانيا

كييف

موسكو



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