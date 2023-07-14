ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قولها "إنه ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي بعيد المدى يهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي، قررت الحكومة فرض عقوبات أحادية الجانب ضد أربعة أفراد وثلاث منظمات متورطة في تطوير وتمويل الأسلحة النووية والصاروخية".

ومن بين الأفراد الأربعة مسؤولون سابقون وحاليون رفيعو المستوى، من بينهم جونج كيونغ تيك مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري الشمالي.

وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من اختبار كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ هواسونغ -18 الذي يعمل بالوقود الصلب تحت إشراف الزعيم كيم جونغ-أون على الرغم من الإدانة الدولية لإطلاقها الصاروخى الأخير.