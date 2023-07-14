سقوط المتهم بترويج شهادات دراسية مزورة أون لاين

كتب ــ محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لترويج شهادات دراسية "مزورة" عبر موقع فيس بوك مقابل مبالغ مالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين بترويج شهادات دراسية منسوب صدورها لأكاديميات "غير مرخصة" وجامعات ومعاهد مصرية وترويجها عبر موقع "فيس بوك"، والزعم بتوفيرها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وهما (أحد الأشخاص ، مقيم بالجيزة - طالب ، مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفرالشيخ) .. وبحوزتهما (كمية من الشهادات والإستمارات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لعدة جهات "مزورة"- 2 أكلاشيه- صور مستندات خاصة ببعض المجنى عليهم- جهاز حاسب آلى وعدد 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")،بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .