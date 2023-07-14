رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور ياسر عبد القادر أحد رواد علاج الأورام فى مصر

كتب محمد صبحى

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، وأحد رواد علاج الأورام في مصر والشرق الأوسط، والذي وافته المنية مساء أمس.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الجامعة وكلية الطب ومعهد الأورام، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة ومدير مركز قصر العيني لعلاج الأورام سابقًا، ورئيس اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر و علاج الأورام.