اليوم السابع
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الجمعة، 14 يوليو 2023 09:44 م
أكرم القصاص
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حياة كريمة بأسوان.. حجم الإنجازات شاهد على المبادرة فى القرى بنسب تنفيذ 100%

الجمعة، 14 يوليو 2023 09:00 م
حياة كريمة بأسوان.. حجم الإنجازات شاهد على المبادرة فى القرى بنسب تنفيذ 100% مبادرة حياة كريمة في أسوأن
أسوان- صلاح المسن

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تواصل الدولة المصرية، السير قدما فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحرص القيادة السياسية على رفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصرى وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات.

وأوشكت مشروعات حياة كريمة، فى أن تؤتى ثمارها، حيث تم إنجاز جزء كبير فى أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالعديد من قرى ونجوع محافظة أسوان المستهدفة. والمشاريع التنموية، تاتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة والتى تهدف للارتقاء بمعدل تطور قرى الريف المصرى، وحولت مشروعات حياة كريمة، الأحلام إلى واقع ملموس بعد نهو المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية المصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.

وتشهد محافظة أسوان، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وظهرت للنور حجم الإنجاز الذى تحقق من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال افتتاح العديد من المشروعات فى محافظة أسوان، بعد الانتهاء من الأعمال بها طبقًا للفترة الزمنية المحددة، واستفاد منها الأهالى.

ومن القرى المدرجة بمحافظة أسوان، قرية فارس بكوم أمبو وقرية فارس، تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة، فأعمال التشطيبات بالمشروعات قاربت نسب تنفيذها إلى 100% للبدء فى تشغيلها تجريبياً لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة، فمشروعات إنشاء مكتب بريد فارس، وتوصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى بنسب 100%، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء المجمع الزراعى والخدمى ولوحة توزيع الكهرباء والعمارات السكنية بمشروع سكن كريم بنسب 95% لكل مشروع، ومشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، تضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن ومجمع الخدمات الزراعية، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن للأسمدة.

ومن المشروعات الجارية بقرية فارس، مشروع إنشاء محطة المعالجة بنسبة 90%، علاوة على مشروعات إنشاء وحدة التضامن الاجتماعى ووحدة الإطفاء بنسبة 75 %، وأيضاً مشروع تطوير مركز شباب فارس بنسبة 65%، حيث يتواصل العمل من أجل رفع معدلات الإنجاز ومواصلة الأعمال الإنشائية بجميع مواقع العمل ومنها مشروعات توصيل خطوط الفايبر والغاز الطبيعى بقرية فارس وتوابعها، وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرى الرئيسية وتوابعها، لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء، علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.

وينشر "اليوم السابع" عددا من المشروعات التى تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية ويتم تنفيذ حزمة من المشروعات تضم مشروعات فى كافة القطاعات، أوشكت على الانتهاء، علاوة على تنفيذ أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والمدارس والبنية التحتية وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية، مختلف القطاعات الخدمية، منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء كذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة، وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية.

ويتم تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها، لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء، ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذمشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروعا تم الانتهاء منها، فيما جارى العمل بـ 990 مشروعا أخرى. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرية وتابعا و380 نجع وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

فى نفس السياق، حققت مشروعات حياة كريمة طفرة كبيرة بمحافظة أسوان، من خلال مشروعات حيوية اقتربت أن تظهر للنور، مشروعات تغير الواقع وتوفر فرص عمل وتعمل على توفير الخدمة وتحسين مستوى العيشة داخل القرى. وتعمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجا لتغيير حياة الملايين فى ريف مصر للأفضل.

كما يجرى بمحافظة أسوان، الاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية مجمع بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتقديم خدماتها إلى الجمهور بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى. بالتوازى مع ما انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب نحو الموظفين، سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمى.

المبادرة الرئاسية في قرية فارس (1)
المبادرة الرئاسية في قرية فارس (1)

 

المبادرة الرئاسية في قرية فارس (2)
المبادرة الرئاسية في قرية فارس (2)

 

المبادرة الرئاسية في قرية فارس (2)_1
المبادرة الرئاسية في قرية فارس (3)

 

المبادرة الرئاسية في قرية فارس (3)
المبادرة الرئاسية في قرية فارس (4)

 

المبادرة الرئاسية في قرية فارس (4)
المبادرة الرئاسية في قرية فارس (5)

 

 

 


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