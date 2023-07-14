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الجمعة، 14 يوليو 2023 09:23 ص
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حول البانيو القديم لأنتريه وقطع زينة.. فكرة ابتكرها شرقاوى لإعادة تدوير الأكريليك

الجمعة، 14 يوليو 2023 09:00 ص
حول البانيو القديم لأنتريه وقطع زينة.. فكرة ابتكرها شرقاوى لإعادة تدوير الأكريليك تشكيل قطع فنية من البانيو
الشرقية- إيمان مهنى

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أصبح إعادة تدوير المخلفات، بمنتجات مفيدة، ضرورة من أجل الحفاظ علي البيئة وتحقيق أقصى استفادة من هذه المنتجات، وهو الأمر الذي نجح فيه أحد أهالي مدينة بلبيس، بفكرته الجهنمية، وهي استغلال خردة الأكريليك وتحويلها إلى قطع أثاث أو أحواض للزراعة والزينة.

ويقول محمد البيطار، إن مخلفات الأكريليك من أدوات الصحية، مثل البانيو، من المعتاد أن تقوم المصانع بعملية صهرها في أفران مخصصة لهذا الغرض، ذلك لإعادة استخراج الأكريليك النقي مرة أخرى، هى عملية ينتج عنها انبعاث غازات سامة تضر بالبيئة والصحة العامة، موضحا أن فكرته تقوم علي إعادة تدوير هذه مخلفات في منتجات مفيدة، بدلا من صهر كما هو المعتاد.

وأوضح أن أحواض البانيو بمختلف أنواعها، ومقاساتها، يستطيع أن يستفيد منها، حيث يقوم بإعادة ترميمها وإصلاح الشروخ والكسر الذي بها، ثم تقطيع أشكالا مفيدة، مثلا إلى كنبة مقاعد كراسي أنتريه أوصالون وذلك قص إجراء منه وتركيب أرجل لها سيتم تزين الأركان ووضع الإسفنج، كما يمكن تصميم الكراسي للانترية بأشكال عصرية ومختلفة،بحسب الذوق،لافتا أن هذا الأثاث يكون بجودة عالية ويتحمل كافة الأوزان، فهو مصنع من الأكريليك المعروف بجودتها

وأشار أنه نجح في استغلال أكريليك في عمل طرابيزة بأحجام مختلفة، أو دولاب مطبخ، مضيفا أنه سبق واستخدامها كأحواض للزينة لتزين ميادين أو مداخل منزل، حيث يتم تزين الحوض بألوان وزخارف مبهرة، ويتم الزراعة بداخله، هو ما يجعله يصلح لأي مكان في المنزل كالسطح أو المداخل.

وأكد أنه حاليا بجانب تصنيع الأنتريه، يجري عمل أحواض لتزين أمام مسجد سادات قريش من الخارج، وهو أول مسجد تم بناؤه في مصر، مع دخول الفتح الإسلامي، متابعا أنه سبق وشارك في تزين مهرجان الخيول العربية بلبيس الدورة الماضية.-

واختتم، طموحه هو انتشار فكرته، ويقوم بتأسيس أول معرض للأثاث منزلا ومنتجات مفيدة من مخلفات الأكريليك.

تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (1)
تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (1)

 

تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (2)
تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (2)

 

تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (3)
تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (3)

 

تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (4)
تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (4)

 

تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (5)
تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (5)

 

تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (6)
تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (6)

 

تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (7)
تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (7)

 

تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (8)
تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (8)

 

تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (9)
تشكيل آثاث وقطع فنية من البانيو (9)

 


اثاث

انتريه

اكليريلك

احواض زينه

كراسى



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