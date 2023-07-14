حملة " 100يوم صحة " تستهدف العاملين بمديرية العمل فى سوهاج

وقد استفاد من الخدمات الطبية المقدمة أكثر من 150 من الموظفين والمواطنين المترددين، وشملت الخدمات قياس ضغط الدم ، تحاليل السكر ، والدهون، الاعتلال الكلوي (وظائف الكلي) ،قياس الطول والوزن، بالإضافة الي الخدمات التي تستهدف صحة المرأة للكشف المبكر عن أمراض السرطان الثدي

وتعد حملة 100 يوم صحة استكمالا لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، حيث ركزت علي مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرا على المواطن بهدف خفض انتشار هذه الأمراض وبالتالي خفض معدلات الوفيات .

وتقدم الدكتور هشام أبوزيد وكيل وزارة العمل بسوهاج وجميع العاملين بالمديرية بالشكر والتقدير للقائمين علي المبادرة .