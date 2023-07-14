اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. فيديو الغش من داخل إحدى لجان الثانوية المتداول يعود للعام الماضى

الجمعة، 14 يوليو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. فيديو الغش من داخل إحدى لجان الثانوية المتداول يعود للعام الماضى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات.. اعرف التفاصيل
 
تقديم 458 ألف خدمة طبية وعلاجية ووقائية وتنظيم أسرة تابعة للمبادرات الرئاسية
 
التعليم: فيديو الغش من داخل إحدى لجان الثانوية المتداول يعود للعام الماضى
 
الحكومة تنفى إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بالكارت الموحد أول أغسطس
 
ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم بكل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة
 

 


حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

السكه الحديد

المبادرات الرئاسيه

الثانويه العامه



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