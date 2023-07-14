حصاد الوزارات.. فيديو الغش من داخل إحدى لجان الثانوية المتداول يعود للعام الماضى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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