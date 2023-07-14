توقيع الكشف الطبي على 4 آلاف و635 مواطنا بمستشفى جلدية كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 4 آلاف و635 مواطناً، بمستشفى الجلدية بكفر الشيخ، والتوقيع الكشف الاقتصادي على 253 مريضا خلال أسبوع واحد، مشيراً إلى أنّ صيدلية المستشفى وفرت بعض الأدوية الهامة لأعراض مرض الصدفية والبهاق، وذلك لكونه آمنا وفعالا، وصرف 18 قرار علاج على نفقة الدولة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، تم عمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق، وأجرى قسم التحاليل بالمستشفى 42 تحليلا تنوع بين «بول، وبراز، هيموجلوبين»، ومتابعة القسم الداخلي بالمستشفى 4 حالات جميعها من حالات دخول اليوم الواحد، و 5 حالات متابعة، وحالة دخول ثابت صدفية.

وأضافت إلهام محمد محمود، إنّه جرى صرف علاج شهري لـ 50 مريضا مترددا للجذام، وتم الغيار على 8 حالات، لافتةً أنّه يتم صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج، كما نوهت أنّ قسم الأشعة بالمستشفى قام بعمل 137 حالة باستخدام جهاز «الناروباند»، وهو جهاز الأشعة فوق البنفسجية الذي يُستخدم في علاج أمراض البهاق والصدفية، كما تم عمل 228 حالة كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية.