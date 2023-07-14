اليوم السابع
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الجمعة، 14 يوليو 2023 05:52 م
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تفحم جثة سائق بعد اشتعال النيران بسيارة نقل بالطريق الإقليمي

الجمعة، 14 يوليو 2023 05:08 م
تفحم جثة سائق بعد اشتعال النيران بسيارة نقل بالطريق الإقليمي حادث- ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى سائق مصرعه بعدما تفحمت جثته نتيجة لاشتعال النيران فى سيارة نقل بتقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الضبعة، وتم نقله إلي المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل بعدما سيطرت قوات الحماية المدنية علي الحريق وتم تجنيب السيارة من الطريق .
 
كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد باشتعال النيران فى سيارة نقل بتقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الضبعة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف وتم إخماد النيران.
 
وعثر على جثة متفحمة لشخص يدعى "محمد .ح" 40 سنة،  وتم نقل الجثة إلى الثلاجة بمستشفي اليوم الواحد، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم بعدما تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

حريق سيارة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

الطريق الاقليمى



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