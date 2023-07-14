تفحم جثة سائق بعد اشتعال النيران بسيارة نقل بالطريق الإقليمي

كتب عبد الرحمن سيد

لقى سائق مصرعه بعدما تفحمت جثته نتيجة لاشتعال النيران فى سيارة نقل بتقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الضبعة، وتم نقله إلي المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل بعدما سيطرت قوات الحماية المدنية علي ال حريق وتم تجنيب السيارة من الطريق .

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد باشتعال النيران فى سيارة نقل بتقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الضبعة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف وتم إخماد النيران.

وعثر على جثة متفحمة لشخص يدعى "محمد .ح" 40 سنة، وتم نقل الجثة إلى الثلاجة بمستشفي اليوم الواحد، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم بعدما تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.