اليوم السابع
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الجمعة، 14 يوليو 2023 07:40 ص
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تفاصيل إحالة تاجر عملة بالسوق السوداء فى الموسكى للمحاكمة الجنائية

الجمعة، 14 يوليو 2023 07:00 ص
تفاصيل إحالة تاجر عملة بالسوق السوداء فى الموسكى للمحاكمة الجنائية متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة تاجر نظارات، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبي بمنطقة الموسكى.
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون. 
 
كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر نظارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. 
 
 
 

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