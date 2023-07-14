تعرف على أهمية مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية × 12 معلومة

أسيوط -هيثم البدرى

يعتبر مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية من أكبر المشروعات القومية التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة فى تحسين الرى بمحافظات الصعيد وتوفير الطاقة الكهرومائية النظيفة وأنظمة المراقبة والآمان بالمشروع.

وفى هذه النقاط نبين أهمية المشروع..

1- المشروع يأتى ضمن اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد من خلال إنشاء العديد من المشروعات التنموية بها فى القطاعات الخدمية المختلفة

2- المشروع يعتبر أحد أوجه التعاون بين الحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى مع الحكومة المصرية فى إنشاء "مشروع قناطر أسيوط الجديدة

3- المشروع يعد أكبر مشروع مائى على نهر النيل بتكلفة إجمالية وصلت إلى 6.5 مليار جنيه على مدار 6سنوات

4- تم إنشاء المشروع بعد مرور أكثر من 100 عام على إنشاء القناطر القديمة ليكون بديلاً لها والتى تم انشائها عام 1898

5- تم إنشاء المشروع لإقانة مشروعات تخدم الزراعة والرى فى 5 محافظات (أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة) لتخدم 24 مليون مواطن عن طريق تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية

6- يخدم المشروع مساحة 1,65 مليون فدان بنسبة 20% من مساحة الأرض المزروعة فى مصر

7- يعمل المشروع على تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى

8- يتم من خلال المشروع انتاج طاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة من خلال محطة توليد كهرومائية مكونة من 4 توربينات عملاقة لتوليد الكهروباء بقدرة 32 ميجاوات وجهد 66 ألف وات

9- يتم دفع الكهرباء الناتجة من المشروع على الشبكة الموحدة للكهرباء

10- المشروع يتضمن محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل بعرض 19 مترًا ومكون من 4 حارات و2 ممر مشاة

11-المشروعة يوفر منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب و4 مراسى للسفن لخدمة السياحة النيلية لوضع محافظة أسيوط على خريطة السياحة النيلية

12- يوجد بالمشروع 8 بوابات للقنطرة "المفيضين الشرقى والغربي" بعرض 17 مترًا للفتحة الواحدة وزنة البوابة الواحدة 80 طنا.