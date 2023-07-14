تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية

رصدت كاميرا اليوم السابع أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض 60 جنيها وكيلو الرومى البلدى 70 جنيها، وكيلو الأرانب 75 جنيها وكيلو البط البلدى 70جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 74 إلى 75 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ100جنيه، وجوز السمان بـ70 جنيها، وكيلو الوز بـ80 جنيها، والبانيه 160جنيها.

وتراوح سعر الطماطم بين 5 إلى 6 جنيهات فى تعاملات اليوم، والبطاطس من 6 إلى 7 جنيهات، والبصل من 24 إلى 15 جنيها والكوسة من 11جنيها إلى 12 جنيها، والجزر بدون عروش من 7 إلى 8 جنيهات، والخيار بين 8 إلى 9 جنيهات.

كما سجل سعر الباذنجان البلدي من 5 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي من 6 إلى7 جنيهات والباذنجان الأبيض من 6 إلى 7 جنيهات والرومي الصوب من 5 إلى 6 جنيهات والفلفل الحامي بين 7 إلى 8 جنيهات.