بيطرى قنا يحرر 6 محاضر خلال حملة تفتيشية مكبرة بمدينة قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، وحماية المستهلك، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

وأضاف الداودي، أن الحملة التى شنتها المديرية، نجحت فى تحرير 6 محاضر مخالفة بإجمالي كميات مضبوطة بلغت 55 كجم، حيث تم ضبط 20 كجم لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم ضبط 7 كجم دواجن، و 8 كجم مصنعات، و 20 كجم كبدة مجمدة جميعها مجهولة المصدر ولا توجد عليها أي بيانات، مشيرا إلي أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم إحالة المخالفين الى النيابة لتتولى التحقيق معهم.

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





