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انتشال جثة لشاب مجهول الهوية من ترعة ميت يزيد بالغربية

الجمعة، 14 يوليو 2023 04:43 م
انتشال جثة لشاب مجهول الهوية من ترعة ميت يزيد بالغربية ترعة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية، جثة لشاب في العقد الثالث من العمر، من مياه ترعة ميت يزيد المارة أمام قرية أبشواي الملق مركز قطور، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية طافيه في ترعة ميت يزيد الماره أمام قرية أبشواي الملق مركز قطور.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتبين أنه يرتدي ملابسه كاملة، وتم نقله للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
 
 

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محافظة الغربية

حادث

جثة

قرية ابشواي الملق

ترعة ميت يزيد



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