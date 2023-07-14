النيابة تصرح بدفن جثة نجار صدمته سيارة أمام ورشته بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

صرحت جهات التحقيق بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، بدفن نجار لقي مصرعه إثر إطاحة سيارة مسرعة به أمام ورشته، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط السيارة مرتكبي الحادث وقائدها وتقرير الطب الشرعي حول الواقعة.

كان شخص قد لقي مصرعه إثر اصطدام سيارة مسرعة بجوار مستشفى خاص في شبين القناطر، خلال تواجده يؤدي عمله أمام ورشة النجارة الخاصة به وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي أمرت بالتصريح بالدفن وطلب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وضبط قائد السيارة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "خالد.د"، 45 سنة، نجار، وتوفي أثناء إسعافه، وبالانتقال والفحص تبين وفاته إثر اصطدام سياره مسرعه أثناء وقوفه أمام ورشته بجوار مستشفى خاص في شبين القناطر

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن الجثة وسرعة ضبط المتهم بالواقعة والسيارة التي كان يقودها حيث يجري فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة بتحديد السيارة وخط سير هروبها وقائدها.