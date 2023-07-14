اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يوليو 2023 11:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

النيابة العامة السعودية توضح عقوبة تعاطى المخدرات أثناء تأدية العمل

الجمعة، 14 يوليو 2023 11:34 ص
النيابة العامة السعودية توضح عقوبة تعاطى المخدرات أثناء تأدية العمل النيابة العامة السعودية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، تشديد عقوبات تعاطي المخدرات، قائلة إنه إذا تعاطى الموظف المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله تشدد العقوبات، وفق"سبق" .

ووفقًا للمادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظامًا.

وتضمنت المادة أنه تشدد العقوبة في إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية. وجاء أيضًا أنه إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

 


اخبار السعودية

تعاطى المخدرات

النيابة العامة السعودية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة