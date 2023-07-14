المنطقة الاقتصادية تبدأ جولة جديدة لطرق أبواب الاستثمار بالصين وكوريا الجنوبية

كتب مدحت عادل

يستعد وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لإجراء جولة جديدة للترويج وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى المنطقة الاقتصادية، وذلك بعد الجولات التي أجرتها المنطقة الاقتصادية في نهاية العام المالي الماضى.

ومن المخطط أن تشمل الجولة زيارة إلى كوريا الجنوبية، وذلك في شهر أكتوبر المقبل، وفي هذا الإطار استقبل وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كيم يونغ هيون السفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية في القاهرة ووفد مرافق من السفارة، في مقر المنطقة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتعرف على المنطقة الاقتصادية وأنشطتها عن قرب لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويعد هذا اللقاء نواة للتقارب بين الطرفين والعمل على تقارب وتبادل الآراء في جذب واستقطاب المزيد من الشركات الكورية للعمل داخل المنطقة الاقتصادية، وتعظيم حجم الاستثمارات الكورية داخل المنطقة خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تشهده المنطقة من بنية تحتية قوية وشبكة مرافق فضلاً عن تمتعها بمقومات وموقع جغرافي فريد ومميز لنفاذ هذه الاستثمارات للأسواق الإفريقية والأوروبية، كما تتمتع المنطقة ببيئة محفزة لمناخ الأعمال فضلًا عن تقديم كل أوجه الدعم لمجتمع الأعمال.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية خلال اللقاء، إلى مجالات التعاون التي تتطلع المنطقة الاقتصادية التعاون مع الجانب الكوري لاستقطابها، والمتمثلة في بعض القطاعات الصناعية التي تستهدف المنطقة توطينها مثل صناعة السيارات والوقود الأخضر وتموين السفن، وصناعات متنوعة أخرى، مشيراً إلى الاستعدادات الخاصة التي ستقوم بها المنطقة والتنسيق مع السفارة للجولة الترويجية المرتقبة خلال أكتوبر المقبل لوفد من المنطقة الاقتصادية لتعريف مجتمع الأعمال والشركات الكورية بالمنطقة والاستثمارات بها عن قرب.

وفي هذا السياق، لفت جمال الدين إلى التعاون مع كبرى الشركات الكورية هونداي روتم، في صناعة عربات قطار مترو الأنفاق في مصر بالتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)، التي تقع داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، مشيراً إلى حرص المنطقة الاقتصادية على استقطاب استثمارات كورية جديدة بالمنطقة واستكمال مسيرة التعاون مع السفير الكوري الجديد لتحقيق مصالح الشعبين والاستفادة من التجربة التنموية الفريدة لكوريا الجنوبية.

وأعلن وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قبل يومين عزم المنطقة لجذب نحو 1000 شركة خلال جولته المرتقبة إلى الصين أكتوبر المقبل، وذلك بالتعاون مع المنطقة الصناعية الصينية تيدا للتعاون.