اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يوليو 2023 11:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المالية: 1.5 تريليون جنيه إيرادات الموازنة و164.3 مليار فائضا أوليا

الجمعة، 14 يوليو 2023 10:50 ص
المالية: 1.5 تريليون جنيه إيرادات الموازنة و164.3 مليار فائضا أوليا الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب ــ أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام 2023/2022، وحققت الموازنة فائضًا أوليًا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2130 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3%، بينما بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%، مضيفًا أن النتائج المبدئية للحساب الختامي جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
 
أضاف "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن العجز الكلى بلغ 6.2% بموازنة العام 2022/2023، مقارنة بـ 6.1% في العام المالي 2021/2022، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، التى تنعكس فى برنامج عمل الحكومة، اتساقًا مع «رؤية مصر 2030».
 

وزارة المالية

فائض أولى

إيرادات الموازنة

الموازنة العامة

الحساب الختامى



الموضوعات المتعلقة

الفائض الأولى بالموازنة يقترب من 50 مليار جنيه خلال 8 شهور لأول مرة

الجمعة، 05 مايو 2023 04:00 م

25.5 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة خلال 6 شهور بنسبة 0.27% من الناتج المحلى

الجمعة، 03 مارس 2023 08:00 م

17.4 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة العامة لمصر خلال 5 شهور

الأحد، 12 فبراير 2023 08:00 ص

17.4 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة العامة لمصر خلال 5 شهور

الجمعة، 10 فبراير 2023 07:00 م

10.2 مليار جنيه فائضا أوليا بالموازنة العامة للدولة بنسبة 0.1% من الناتج المحلى

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة