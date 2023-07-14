وذكر المركز الوطني الكويتي للأمن السيبراني -في بيان الخميس على هامش استقبال اللواء بوعركى للوزير البريطاني في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق إلى دولة الكويت- أنه تم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتنميتها في مجالات الأمن والعمليات السيبرانية.