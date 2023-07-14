الكرملين ردا على مستشار ألمانيا: بوتين يقضى إجازته داخل روسيا وليس فى جبال الألب

موسكو (أ ش أ)

أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، تعليقا على تصريحات للمستشار الألمانى أولاف شولتس، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عادة ما يقضى عطلته داخل روسيا وليس فى جبال الألب.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الجمعة، ردا على سؤال عما سيحدث إذا ذهب بوتين فى نزهة مع المستشار الألماني أولاف شولتس - "لا أعرف ماذا سيحدث، أنتم تعرفون أين يذهب بوتين في عطلاته، بالتأكيد ليس في جبال الألب ولكن في بلادنا".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد أعلن أمس الخميس أنه لن يتنزه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رحلة سياحية بجبال الألب.

وقال شولتس "من بين الأشخاص، الذين كان سيأخذهم معه في مثل هذه الرحلة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وليس الرئيس الروسي".