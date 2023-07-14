وأضاف أندريه ماروشكو العميد المتقاعد فى مليشيا قوات لوهانسك: "تحت غطاء نيران مدفعيتها، حاولت مجموعة تخريبية واستطلاعية أوكرانية، اختراق خطوطنا في اتجاه كراسنى ليمان، بين تيرنى ونيفسكوى".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وبحسب ماروشكو، اكتشف الجنود الروس في الوقت المناسب مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم القضاء عليهم باستخدام نظام قاذف اللهب الثقيل.

وفي سياق متصل، أفادت بعثة المركز المشترك للتنسيق ومراقبة جرائم الحرب في دونيتسك الشعبية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، قصفت أراضي دونيتسك سبع مرات، اليوم.

وقالت البعثة عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"، إنه تم إطلاق ما مجموعه 38 قذيفة من أعيرة مدفعية 152 ملم و155 ملم باتجاه دونيتسك وماكيفكا وجورلوفكا.