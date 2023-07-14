اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق يعلن الانتهاء من التفويج العكسي جوًا لحجاج بيت الله الحرام

الجمعة، 14 يوليو 2023 11:00 م
العراق يعلن الانتهاء من التفويج العكسي جوًا لحجاج بيت الله الحرام حجاج - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من خطة التفويج العكسي جوًا لضيوف الرحمن من الديار المقدسة إلى العراق.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إن خطة تفويج الحجاج العراقيين البالغ عددهم أكثر من 26 ألفًا نفذت بإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي"، مؤكدة أنها سخرت جميع الإمكانات البشرية والمادية عبر أسطول الناقل الوطني في جميع المطارات المحلية ومطارات السعودية لخدمة الحجاج العراقيين.

وأضاف البيان أن عملية التفويج العكسي أنجزت قبل انتهاء المدة المحددة من قبل هيئة الحج بأربعة أيام.

 


العراق

حجاج بيت الله الحرام

بيت الله الحرام

التفويج



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