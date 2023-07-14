وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية - إن الصين تدعو إلى الاحترام المتبادل والشمول والتعلم المتبادل بين الحضارات، وتعارض بشدة جميع أشكال الإسلاموفوبيا.

وأضاف أن ما تسمى بـ"حرية التعبير" ليست سببا لإذكاء الخلافات والعداء بين الحضارات، ويجب احترام جميع المعتقدات والمشاعر الدينية.

وأكد أن الصين ستعمل مع المجتمع الدولى لتنفيذ مبادرة الحضارة العالمية، والدعوة إلى المساواة والتعلم المتبادل والحوار والشمول بين الحضارات، وحماية تنوع الحضارات فى العالم، وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.