وتحت عنوان "مصر تطلق مبادرة جديدة للوساطة في النزاع السوداني"، نشرت صحيفة النهار اللبنانية في صفحتها الأولى صورة تجمع الرؤساء والقادة المشاركين في قمة دولة جوار السودان"، وأكدت أن مصر تقود مسعى جديدا لوقف القتال بين الفصيلين المتحاربين في السودان واحتواء الأزمة الإنسانية، مستغلة قمة لدول الجوار في إحياء الجهود الدولية لاحتواء الحرب.

كما نشرت صحيفة اللواء اللبنانية في صفحتها الأولى صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إلقاء كلمته بالقمة التي عقدت أمس تحت عنوان " قمَّة القاهرة تُطلق آلية لحماية سيادة السودان ومؤسساته".

وأكدت الصحيفة، أن البيان الختامي لـ"قمة دول جوار السودان شددت على ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، معرباً عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وأضافت أن البيان الذي ألقاه الرئيس السيسي دعا إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه، واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً، مؤكداً على إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد على أن تكون مهمتها وضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال، والتوصل إلى حل شامل للأزمة، عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة في تكاملية مع الآليات القائمة بما فيها الإيجاد والاتحاد الأفريقي.

وتحت عنوان "السيسي: النزاع في السودان شأن داخلي"، أكدت صحيفة الشرق اللبنانية في الصفحة الأولى بعددها اليوم أن مصر تقود أحدث المساعي الدولية الرامية لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، مشيرة إلى أن مصر استضافت أمس قمة إقليمية سعياً للتوسط بين الطرفين المتحاربين بالسودان.

وركزت الصحيفة على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي دعا فيها إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه، واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً، مؤكداً على إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني.

ونقلت الصحيفة تحذير الرئيس السيسي من خطورة الأزمة السودانية وتداعياتها الكارثية، مشيرة إلى دعوة الرئيس للوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية ومعالجة الأزمة من جذورها عبر التوصل إلى حل سياسي شامل.

وقالت الصحيفة: "طرح الرئيس السيسي تصوّر مصر لخروج السودان من أزمته، وهو تصور يشمل وقف التصعيد وانخراط طرفي النزاع في مفاوضات جدية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، إقامة ممرات آمنة لعبور المساعدات الإنسانية، إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية من عسكريين ومدنيين لبدء عملية سياسية شاملة، وأخيراً وضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة.