اليوم السابع
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الجمعة، 14 يوليو 2023 05:14 ص
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الصحة تكشف خدمات الصحة النفسية ضمن حملة 100 يوم صحة

الجمعة، 14 يوليو 2023 05:00 ص
الصحة تكشف خدمات الصحة النفسية ضمن حملة 100 يوم صحة حملة 100 يوم صحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن حملة 100 يوم صحة تشمل تقديم خدمات الصحة النفسية والتى تتمثل فى خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع  أن حملة «100 يوم صحة» تقدم  خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.
 
ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335». 
 
ويتلقى  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، والصحة النفسية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها يوميا من  جميع محافظات الجمهورية

الصحة

100 يوم صحة

المبادرات الصحية



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