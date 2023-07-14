الشرطة المكسيكية تنقذ 20 طفلا أجبروا على العمل 12 ساعة فى الشوارع دون راتب

كتبت ـ فاطمة شوقى

أنقذت الشرطة المكسيكية 20 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عاما و17 عامًا من غرف مستأجرة في الوجهة السياحية بلايا ديل كارمن، حيث أجبروا على العمل لمدة 12 ساعة في بيع الأطعمة المقلية والحلي في الشوارع والشواطئ، حسبما ذكرت السلطات.

قال مدعون من ولاية كوينتانا رو، حيث تقع بلايا ديل كارمن على ساحل البحر الكاريبي بالمكسيك، إن الأطفال والمراهقين كانوا من ولاية تشياباس الفقيرة، التي تضم عددًا كبيرًا من السكان الأصليين.

وُعد الأطفال بأنهم سيحصلون على راتب ويمكنهم إرسال الأموال إلى عائلاتهم، ولكن عندما طلبوا أجرهم، أخبرهم الكبار الذين عملوا معهم أن المال قد تم إرساله بالفعل إلى والديهم، وقال ممثلو الادعاء إنه تم العثور على دفاتر تحتوي على سجلات بالأسماء والمبالغ، لكنهم ما زالوا يحققون فيما إذا كانت الأموال قد تم إرسالها أم لا.

وقال ممثلو الادعاء إن الأطفال أجبروا على العمل من الفجر حتى االليل وكانوا متسخين ويرتدون ملابس متسخة ويعانون من سوء التغذية عندما تم العثور عليهم.

وتم اعتقال اثنين من المشتبه بهم في مجمع الغرف المستأجرة في بلايا ديل كارمن. لم يتم الإعلان عن أي تهم ، لكن المكسيك لديها قوانين ضد استغلال الأطفال أو الاتجار بهم.

وتم نقل الأطفال إلى حضانة وكالة رعاية الأطفال، في هذا الوقت ، لم يكن من الواضح متى أو ما إذا كان سيتم إعادتهم إلى والديهم.