اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يوليو 2023 10:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على مشاجرة بسبب خلاف على ركن سيارة بالجيزة

الجمعة، 14 يوليو 2023 09:54 م
السيطرة على مشاجرة بسبب خلاف على ركن سيارة بالجيزة مشاجره، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب الخلاف على ركن سيارة في محافظة الجيزة، مما أدى إلى إصابة إثنين من المتشاجرين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة، بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين شخصين، بسبب خلاف على مكان ركن سيارة، تطورت إلى مشاجرة، تدخل إثرها آخرين، مما أسفر عن إصابة شخصين. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

مشاجرة

مشاجرة بالجيزة

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة