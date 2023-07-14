السيطرة على مشاجرة بسبب خلاف على ركن سيارة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب الخلاف على ركن سيارة في محافظة الجيزة، مما أدى إلى إصابة إثنين من المتشاجرين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة، بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين شخصين، بسبب خلاف على مكان ركن سيارة، تطورت إلى مشاجرة، تدخل إثرها آخرين، مما أسفر عن إصابة شخصين.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.