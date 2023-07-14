اليوم السابع
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الجمعة، 14 يوليو 2023 10:29 م
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السيطرة على حريق داخل الطابق الـ11 لمبنى تابع لمجلس الدولة فى الدقى

الجمعة، 14 يوليو 2023 09:59 م
السيطرة على حريق داخل الطابق الـ11 لمبنى تابع لمجلس الدولة فى الدقى حريق، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل الطابق الحادى عشر لمبنى تابع لمجلس الدولة فى منطقة الدقى، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى تابع لمجلس الدولة فى الدقى، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
ويتم الآن إجراء عمليات التبريد لمكان الحريق تحسبا لتجدد اشتعال النيران فى المكان مرة أخرى.

حريق مجلس الدولة

الدقى

اخبار الحوادث

امن الجيزة



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