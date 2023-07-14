وأكد الرئيس الفرنسي، في كلمة وجهها للقوات المسلحة الفرنسية عشية العيد الوطني للبلاد في 14 يوليو: "سنواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا، حيث أن تسليم صواريخ Scalp لكييف التي تم الإعلان عنها قبل يومين دليل على ذلك"، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها القوات المسلحة، ومشيدا أيضا بجودة التدريب المقدم، وهو يعد دعما أساسيا لشجاعة الأوكرانيين.

وجاءت كلمة الرئيس الفرنسي بعد ساعات قليلة من اعتماد مشروع قانون البرمجة العسكرية الجديد، حيث ثمن اعتماد القانون، مؤكدا أن "هذا هو ما تحتاجه جيوشنا"، وقال مخاطبا الجنود والنواب الحاضرين: "لقد قمتم بالتصويت لصالح نص جيد".

وهذا القانون، وهو مكمل لما سبقه، سيسمح لفرنسا بمضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية خلال مدة هاذين القانونين. وأشار ماكرون إلى أن فرنسا لم تنتظر الحرب في أوكرانيا حتى تبادر ببذل هذا الجهد الهائل.

وقال: "إن الجهد المبذول في مجال الدفاع منذ خمس سنوات هو أكثر من ضروري. لم تنتظر فرنسا الحرب في أوكرانيا لتعي الحاجة إلى إعادة الاستثمار والقدرة على مواجهة صراعات جديدة في العالم".

وأضاف ماكرون أن الجيش الفرنسي يجب أن يكون أكثر صلابة، وأن يعتمد على احتياطي أقوى وأكثر عددا وأفضل تجهيزا وتدريبا.

وينص هذا القانون على زيادة قياسية في ميزانية وزارة الدفاع إلى 413 مليار يورو في 2024-2030، بزيادة قدرها 40٪ مقارنة بقانون البرمجة السابق.

من ناحية أخرى، صرح ماكرون أن العرض العسكري التقليدي للعيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو في العام القادم 2024 سيكون بين "فينسين" (فال دو مارن) وميدان "الأمة" في باريس، بدلا من جادة الشانزليزيه، بسبب الترتيبات لتنظبم دورة الألعاب الأوليمبية - باريس في 26 يوليو حتى 11 أغسطس 2024، مؤكدا أن الشعلة الأولمبية ستكون جزءا من هذا الحفل.

وشارك الرئيس الفرنسي، برفقة زوجته بريجيت، مساء الخميس في حفل الاستقبال الذي أقامه وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، تكريما للوحدات العسكرية المشاركة في العرض العسكري المقرر غدا الجمعة خلال الاحتفالات بالعيد الوطني لفرنسا.

حضر حفل الاستقبال كل من رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ، والوزيرة الفرنسية المكلفة بشؤون المحاربين القدامى ، ووزيرة الدولة المكلفة بالشباب والخدمة الوطنية الشاملة، وأيضا رئيس هيئة الأركان الفرنسية تييري بوركار.