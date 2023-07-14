اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يوليو 2023 10:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع المدنى الأردنى يخمد حريقا ضخما داخل مصنع للإسفنج

الجمعة، 14 يوليو 2023 09:52 ص
الدفاع المدنى الأردنى يخمد حريقا ضخما داخل مصنع للإسفنج حريق مصنع فى الأردن
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنى، إن فرق الإطفاء المتخصصة، تعاملت مساء أمس الخميس، مع حريق ضخم شب داخل مصنع للإسفنج.

وأضاف المتحدث باسم مديرية الأمن، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن فرق الإطفاء بذلت جهودا كبيرة فى عمليات الإخماد، ولا سيما مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وقد شارك فى عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من رجال الإطفاء والشرطة وقوات الدرك، وعدد من صهاريج المياه التابعة لأمانة عمان الكبرى.

واستغرقت عمليات إخماد الحريق عدة ساعات متواصلة وذلك نظراً لطبيعة المواد المحترقة والتي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان، ولم ينتج عن الحريق أى إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

 


الدفاع المدنى الأردنى

الاردن

حريق فى الاردن

اخبار الاردن

حريق فى مصنع اسفنج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة