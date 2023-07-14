وذكرت الدفاع الروسية فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن قواتها صدت 16 هجوما أوكرانيا على محور دونيتسك حيث خسر الجانب الأوكراني نحو 280 جنديا، كما صدت القوات الروسية 3 هجمات على محور كراسني ليمان وقامت بتحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، وبلغت الخسائر 90 جنديا أوكرانيا.

وأضافت أنه على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا تم تحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع معادية وقتل نحو 210 جنود أوكرانيين، إضافة إلى تصفية 70 جنديا على محور خيرسون و20 آخرين على محور كوبيانسك، مشيرة إلى أن النيران الروسية أصابت 89 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 112 منطقة.

وأوضحت الدفاع الروسية أن قواتها ضربت مواقع قيادة ثلاثة ألوية أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيا، ودمرت مستودعين للذخيرة في دونيتسك وستة مستودعات ذخيرة إضافة إلى مستودع وقود للمعدات العسكرية للواء 36 مشاة البحرية في زابوروجيا، واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 9 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"أوراجان"، وأسقطت 14 طائرة بدون طيار أوكرانية.