الداخلية تضبط مستريح الأخشاب لنصبه على المواطنين بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة سوهاج)، بتضررهم من (أحد الأشخاص- مقيم بجرجا بمحافظة سـوهاج) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأخشاب مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً احتيالياً على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ (1,5 مليون جنيـه) مـن الُمبلغين وآخرين - لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم- وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.