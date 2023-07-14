اليوم السابع
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الجمعة، 14 يوليو 2023 07:04 م
أكرم القصاص
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الخارجية الأمريكية تعلن فتح تحقيق في اختراق البريد الإلكتروني لعدد من المسؤولين

الجمعة، 14 يوليو 2023 07:03 م
الخارجية الأمريكية تعلن فتح تحقيق في اختراق البريد الإلكتروني لعدد من المسؤولين اختراق
وكالات

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قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الجمعة، إن حادثة اختراق البريد الإلكتروني لعدد من المسؤولين الأميركيين "لا تزال قيد التحقيق".

وأشار في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات رابطة "آسيان" في جاكرتا إلى أن الولايات المتحدة اتخذت "خطوات فورية" لدى إبلاغها من قبل مايكروسوفت".

وشدد على أن أي عمل يستهدف الحكومة الأمريكية أو الشركات أو الأفراد الأمريكيين أمر "مقلق للغاية".

وقالت شركة "مايكروسوفت"، الثلاثاء، إن مجموعة قراصنة مقرها في الصين تركز على أعمال التجسس، اخترقت سلسلة من حسابات البريد الإلكتروني لعدد من المسؤولين الأميركيين بينهم وزيرة التجارة جينا رايموندو.

ولم تربط الحكومة الأمريكية رسمياً عملية الاختراق بالصين.

 


الخارجية الأمريكية

اختراق البريد الإلكتروني

امريكا

تحقيق



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